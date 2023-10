Vandali in via Caviaga, Aldisio: “I genitori tornino a controllare i figli”

Gela. Sono tre gli atti vandalici registrati nell’arco di 15 giorni all’istituto Gianni Rodari di via Caviaga. Nella notte i vandali dopo aver scavalcato la recinzione, muniti di pietre hanno danneggiato le vetrate della scuola.

“Questo è il terzo episodio che si verifica nell’arco di pochi giorni e naturalmente ho subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine ma questo non basta – dichiara la dirigente scolastica Viviana Aldisio- Sere istallare delle telecamere di sicurezza per garantire ai nostri studenti di svolgere le lezioni in ambienti puliti e integri.”

La dirigente scolastica Viviana Aldisio appena saputo dell’accaduto ha subito chiesto agli esperti del settore di intervenire per mettere in sicurezza la scuola che da li a poche ore avrebbe ospitato le famiglie degli alunni in occasione del momento ricreativo organizzato per la festa dei nonni.

Consapevole che gli atti vandalici siano da imputarsi a giovanissime comitive di ragazzini annoiati la preside lancia un appello alle famiglie.

“ È necessario che i genitori tornino a dare regole ai propri figli. Non è giusto che ragazzini minorenni stiano in giro fino a tarda notte completamente soli e senza controllo. I genitori devono riappropriarsi del loro ruolo ed educare i figli ,la scuola non può fare tutto da sola, si deve collaborare per formare gli adulti di domani.” Conclude la preside .