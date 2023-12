Variazioni per i progetti e imposte, Sammito attiva la procedura d’urgenza: domani assise convocata

Sammito ha attivato le procedure d’urgenza per avere nuovamente l’assise riunita. Il centrodestra, in massa, ha disertato i lavori e i “responsabili” ancora una volta, pur senza una linea comune, hanno comunque assicurato la tenuta della soglia minima. Il sindaco Lucio Greco ha parlato di atti che “non sono dell’amministrazione ma servono a salvaguardare l’ente e la città”. Senza le variazioni di bilancio si rischia di far saltare i finanziamenti già ricevuti, con relativo danno erariale. Se invece la rideterminazione di Imu e Irpef non dovesse vedere la luce, come sottolineato dal segretario generale, il ministero procederà a bloccare tutti i trasferimenti.