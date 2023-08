“Vera leadership è centrodestra unito”, Scuvera: “FdI indicherà un proprio candidato a sindaco”

Gela. Il quadro complessivo è quello di un centrodestra locale che sia più ampio possibile. I pezzi attuali della coalizione sono già tanti e assai eterogenei tra loro: oltre al blocco originario, l’intesa ad oggi aggrega renziani e centristi di “Noi moderati”. Gli alleati non vogliono commettere lo stesso errore di quattro anni fa, quando si disgregarono. Non c’è una vera guida e il motivo è sintetizzato dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “L’unica vera leadership è il centrodestra – dice Salvatore Scuvera – non ci sono altri leader. Dobbiamo essere bravi a salvaguardare questo valore. Dobbiamo dare un governo di centrodestra alla città, solido e stabile. Tutti siamo importanti ma la cosa che non deve mai mancare è proprio l’intenzione di lavorare tutti insieme”. L’alleanza ha già preso forma ed è stata presentata ufficialmente. I meloniani non si tirano indietro neanche nelle prove verso la scelta del candidato a sindaco. “Il nostro partito – dice Scuvera – sicuramente avanzerà una proposta per un candidato a sindaco. Questo è sicuro. Poi, però, si dovrà decidere tutti insieme. Il nostro gruppo ha esperienza e competenza. Vogliamo presentare una lista che sia rappresentativa del gruppo storico del partito cittadino, dei dirigenti e dei consiglieri comunali”. Fratelli d’Italia, sulla scia dei dati nazionali e regionali, negli anni è nettamente cresciuto sul piano locale e Scuvera è tra i primi ad aver creduto nella linea Meloni. “Da settembre – precisa – proseguiremo il lavoro con l’alleanza. Siamo aperti a chi non ha mai condiviso idee o programmi del Pd o del Movimento cinquestelle. L’Mpa? E’ sempre stato un partito del centrodestra e lo dimostra l’attuale governo regionale. Se decidessero di sostenere il nostro programma, non penso potranno esserci veti, anzi. La nostra alleanza intanto va avanti anche sul programma”. Scuvera non si sbilancia né fa riferimenti precisi ma pare che qualche spiraglio rimanga per un eventuale dialogo con “Una Buona Idea”. Meno probabile invece è che possa esserci spazio per gruppi come “Rinnova”, inseriti nel percorso dei progressisti, ora comunque piuttosto accidentato.