Violenza fine a sé stessa, parco giochi ancora devastato da giovanissimi

Gela. Distruggere solo per il piacere di creare disagi e danni. Ancora una volta ad agire sono giovanissimi, probabilmente minori. Qualcuno li ha immortalati in un breve video. Almeno in due devastano le giostre del parco giochi Iqbal Masih, a ridosso della zona di Montelungo. A nulla sono valsi gli appelli dell’amministrazione comunale che ha più volte provveduto al ripristino ma quasi come una provocatoria risposta arriva sempre un successivo raid che genera ulteriori danni.