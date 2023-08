Crisi finanziaria, tavolo consiglieri-revisori: nella verifica anche la commissione bilancio

Gela. Il tavolo di venerdì, con capigruppo, revisori, dirigente finanziario, segretario e amministrazione, servirà da base per valutare il da farsi sugli atti finanziari, scadenze pressanti anche per l’assise civica. La verifica è aperta alla commissione bilancio, presieduta dal consigliere Pierpaolo Grisanti. Da tempo, lo stesso presidente e gli altri componenti seguono l’evolversi della crisi di bilancio che ha toccato pesantemente Palazzo di Città. “Penso che riprenderemo i nostri approfondimenti da settembre – sottolinea Grisanti – ho ricevuto la convocazione per partecipare alla capigruppo di venerdì. Sarà utile per rapportarsi direttamente con i revisori e fare il punto della situazione”. Tra le tappe più immediate, ci sono le variazioni di bilancio e il rendiconto 2022. Il culmine dell’intero percorso sarà il piano di riequilibrio, tentativo finale per evitare il dissesto dell’ente, al momento gravato da un disavanzo superiore ai cento milioni di euro.