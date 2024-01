Volley, sfida abbordabile per l’Ecoplast contro Messina

Gela. Impegno casalingo alla mano per l’Ecoplast Volley. La squadra di coach Giovanni Blanco affronterà domani fra le mura amiche del PalaLivatino l’Ambient Lab Team di Messina. La classifica vede i gelesi al quarto posto, a -2 dal podio, e i messinesi all’ottava posizione, fermi ad appena 9 punti. L’obiettivo della compagine gelese sarà principalmente quello di rialzare la testa dopo la prima sconfitta casalinga di sabato scorso contro la capolista Volley Valley e tornare in carreggiata, con l’obiettivo di guadagnare quanti più punti possibili in quella che sarà l’ultima gara di un girone d’andata di cui tutto sommato non ci si può lamentare. La gara si giocherà domani al PalaLivatino alle 18.