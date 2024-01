Gela in trasferta a Misterbianco per ritrovare continuità

Per quanto riguarda la formazione, probabile riconferma per gli stessi undici di domenica scorsa. Dinanzi a Di Martino, è pronto alla riconferma il quartetto difensivo formato da Veca, Martinez, Gambuzza e Tuvé. A centrocampo ottima gara contro gli aretusei per Rechichi e Tomaino, ad affiancarli sarà il giovane Ferrigno, visto l’infortunio al bicipite femorale che terrà fuori Totò Treppiedi almeno per la gara di domani. In attacco prova impeccabile per gli esterni Resouf e Lo Giudice e per il nuovo numero nove Gabri Alves, di fatto il vero colpo del mercato invernale.