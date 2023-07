“Voto Cascino? Ha dato possibilità alla città”, Giannone: “Dc non sostiene Greco”

Gela. “Il voto di Cascino sull’adesione al piano di riequilibrio? Penso abbia valutato bene la situazione per dare un’ulteriore possibilità alla città”. Il coordinatore della Dc Natino Giannone non pare affatto intenzionato ad aprire fronti di crisi nel centrodestra locale che ieri, in aula, non si è per nulla mosso all’unisono. Il consigliere Dc Vincenzo Cascino ha votato a favore della proposta di riequilibrio mentre altri esponenti del centrodestra presenti in aula, il meloniano Salvatore Scerra e il leghista Emanuele Alabiso, hanno detto no al piano ma comunque garantendo la presenza in aula e il mantenimento del numero legale. Cascino ha sottolineato anche quest’aspetto politico. “Il centrodestra deve essere compatto e la Dc sta lavorando da tempo per questo obiettivo – dice Giannone – Cascino ha fatto una scelta personale e non la biasimo. Da un punto di vista di strategia politica, non posso dire nulla, anche perché in aula c’erano altri esponenti del centrodestra”. L’altro consigliere cuffariano Gabriele Pellegrino, al pari di gran parte del centrodestra, non era presente. Aveva già comunicato che non avrebbe sostenuto gli atti finanziari dell’amministrazione. Le difformità di vedute sul riequilibrio sono maturate mentre fuori dal municipio le segreterie dei partiti d’area stanno lavorando per l’alleanza in vista delle prossime amministrative. “Sarebbe utile, come ho già riferito agli altri segretari nel corso degli incontri che abbiamo avuto – dice inoltre Giannone – che possano esserci valutazioni conformi e che prendano posizione proprio i segretari. La Dc guarda al futuro e con l’amministrazione Greco non ha nulla da condividere”.