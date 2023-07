Porto rifugio, accordo attuativo fermo in Regione: dal governo non arrivano segnali

Il sindaco Lucio Greco, anche di recente, ha ribadito l’importanza dell’accordo. Ci sono state interlocuzioni ufficiali con la presidenza della Regione e con Eni. Anni fa, fu sottoscritto l’accordo per lo stanziamento da quasi sei milioni di euro. Fondi praticamente mai utilizzati. Nonostante i tanti annunci, non si sono mai viste gare per i lavori ma anzi si è posta la necessità di procedere con nuove caratterizzazioni. Un’attesa estenuante denunciata svariate volte dal senatore M5S Pietro Lorefice, che non ha mai avuto fiducia negli intenti del governo regionale. Da Palermo dovranno arrivare segnali favorevoli in tempi stretti. In caso contrario, l’agonia degli operatori non potrà che prolungarsi. Il territorio è da anni privo di un’infrastruttura essenziale.