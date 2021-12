Altri 84 positivi al Covid in città, curva sale a 772 contagiati: due pazienti ricoverati

Gela. Il contagio da Covid, in città, continua a far registrare numeri elevati. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 84 i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono ventuno. Due pazienti gelesi, positivi al Covid, sono stati ricoverati in degenza ordinaria. In totale, la curva dei positivi si avvicina al muro degli ottocento contagi, attualmente sono 772. Già ieri, il sindaco ha firmato un’ordinanza, per vietare soprattutto gli assembramenti.