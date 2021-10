Amministrative Palermo, Miccichè “Lagalla proposta di livello”

PALERMO (ITALPRESS) – “Forza Italia ha dei candidati ottimi per le Comunali a Palermo. L’Udc che in Sicilia ha un peso importante ci ha fatto una proposta di livello che è quella del professore Lagalla, attuale assessore regionale ed ex rettore dell’Università di Palermo, riconosciuto tra i migliori”. Così Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia di stampa Italpress.“A Palermo per la prima volta abbiamo una candidatura del Movimento 5 Stelle, bisogna vedere se andranno insieme al Pd ma anche se fosse, l’alleanza non mi preoccupa. Al Comune vince il candidato migliore, a prescindere dalle liste di appartenenza. Dire di no a Roberto Lagalla è difficile, farà parte di un ragionamento e di un accordo tra partiti”, ha aggiunto Miccichè.(ITALPRESS).