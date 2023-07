“Argo-Cassiopea”, lavori del progetto vanno avanti: interventi per stabilità gasdotto

Gela. Oggi, a Palermo, le delegazioni dei Comuni costieri, Gela, Licata e Butera, hanno ribadito la necessità che il territorio riceva i ristori delle royalties del progetto “Argo-Cassiopea” per l’estrazione del gas. In serata, però, il voto all’Ars sul collegato-bis non ha sortito effetti rispetto alla modifica della normativa che taglia fuori i Comuni. Il governo regionale, come è stato confermato nel corso di un incontro alla presidenza, dovrà a questo punto assumere un altro tipo di iniziativa istituzionale, dato che in aula è andato dritto per la propria strada. Se a Palermo si è discusso di royalties, va invece avanti il cronoprogramma dei lavori del progetto “Argo-Cassiopea”. Da qualche tempo, sono iniziate le attività in mare, attraverso la posa delle linee del gasdotto. La capitaneria di porto, adesso, ha autorizzato ulteriori interventi. Si tratta delle operazioni necessarie alla “custodia” del gasdotto, per assicurane la stabilità. Anche questo tipo di lavori verrà condotto attraverso mezzi specializzati. Si andrà avanti almeno fino al prossimo ottobre.