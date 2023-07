Ars, passa il collegato bis ma senza norma sulle royalties: M5s, “ora governo prenda impegno”

“Verrebbe da dire – sostiene De Luca – una norma alla Schifani, un contenitore praticamente vuoto e senza una visione complessiva, tant’è che il presidente della Regione non si è nemmeno presentato per la discussione e per il voto finale. Il governo poteva e doveva fare di più, ad esempio, sul versante royalties, per destinarne i proventi ai Comuni danneggiati dalle estrazioni del gas a mare previste dal progetto “Argo-Cassiopea”, cosa per la quale ci siamo spesi tantissimo e per cui chiediamo all’esecutivo di prendere impegni chiarissimi e vincolanti a breve. Il governo doveva e poteva spendersi di più pure per gli alluvionati del trapanese, messinese e siracusano: bene i 5 milioni stanziati, ma non bastano per risarcire gli incredibili danni registrati da aziende e privati. Anche su questo versante ci aspettiamo impegni precisi del governo per trovare nuove risorse al più presto”. A questo punto, sulla vicenda royalties, dopo l’incontro di oggi a Palermo, in presenza dei sindaci di Gela, Licata e Butera, è il governo regionale che dovrà assumere iniziative concrete. L’opportunità del collegato bis è sfumata.