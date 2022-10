Buoni scuola, stilata la graduatoria: nei prossimi giorni la distribuzione

Gela. E’ tutto pronto per la distribuzione, a partire da martedì 11 ottobre, dei buoni scuola ai nuclei familiari che hanno i requisiti e i cui nominativi sono stati inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune.

https://portale.comune.gela.cl.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=13283

La consegna avverrà negli uffici del segretariato sociale e agli stessi uffici ci si potrà rivolgere in caso di problemi o perplessità. Lo rende noto l’assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo, a seguito della determina dirigenziale di ieri, 7 ottobre, con la quale si ufficializza la fornitura dei buoni spesa “pro-scuola” per l’acquisto di libri scolastici, sussidi e corredo scolastico. L’obiettivo è quello di favorire il diritto allo studio nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022-2023 ai minori appartenenti a famiglie che vivono una condizione di disagio economico. Ogni blocchetto contiene 10 buoni spesa del valore di 25 euro da spendere presso i negozi accreditati. La lista di questi ultimi sarà distribuita agli aventi diritto insieme ai buoni.