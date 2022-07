Cammalleri e De Acutis vincono il torneo di 3ª categoria dell’Enigroup

Gela. Antonio Cammalleri si è aggiudicato il torneo di tennis di 3ª categoria che si è svolto all’Enigroup Gela. In finale ha sconfitto il giovane licatese Manuel Potenza in tre set, con i punteggi di 6-2, 2-6 e 6-2. Si tratta di una vittoria importante per Cammalleri, di Gela ma trasferitosi a Genova per motivi lavorativi, che ha voluto dedicare la vittoria al compianto Roberto Romagnoli, a cui è anche intitolato il circolo.