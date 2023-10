Centro salute mentale e carenze sistema sanitario, Greco e Pizzardi insistono su un rafforzamento

Gela. “C’è un’assenza di attenzione specifica ai problemi della salute mentale. L’urgenza psichiatrica riguarda non solo condizioni cliniche che necessitano di trattamento immediato, ma, nella maggior parte dei casi, anche circostanze complesse: sociali, familiari, assistenziali, che investono la responsabilità degli operatori”. Con questa premessa il sindaco Lucio Greco e l’assessore alla sanità, Antonio Pizzardi, hanno scritto una lunga lettera ai vertici dell’Asp e del Dipartimento di Salute Mentale, evidenziando come la gestione dell’urgenza può richiedere non solo competenze tecniche, ma anche capacità di gestione della frustrazione alla quale alcuni pazienti sottopongono gli operatori, contenimento delle istanze aggressive, coordinamento solidale e integrazione interprofessionale. Nel caso di interventi urgenti è necessario non solo effettuare una corretta valutazione, ma anche stimare il rischio che il paziente corre di nuocere a sé stesso o ad altri e considerare l’opportunità o meno di richiedere l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza”. L’assessore Pizzardi evidenzia come il numero complessivo di accessi al pronto soccorso per patologie psichiatriche sia elevatissimo. “Il fenomeno dell’overcrowding, sovraffollamento, è una delle principali criticità e si riscontra quanto vi è un eccessivo e non programmabile afflusso di pazienti, con un importante divario tra richieste dell’utenza e disponibilità di risorse per soddisfarle”.