Che colpo di mercato per il Gela FC, preso l’attaccante Abate

Gela. Questa volta si va sul sicuro. Il Gela FC piazza colpo di mercato in attacco con l’arrivo di Simone Abate. Una punta di grande esperienza, profondo conoscitore del torneo di Eccellenza, di cui è stato spesso protagonista.

Un curriculum da attaccante di razza per il classe 1990 che in carriera ha vestito le maglie di importanti club dell’isola con esperienze anche fuori la Sicilia come in Inghilterra sponda Pool Town ma anche Umbria con il Ripa, Ellera Calcio solo per citarne alcune. Con la maglia del Giarre in particolare è stato capocannoniere con 22 gol stagionali e vittoria della Coppa Italia d’Eccellenza.

Anno dopo, Biancavilla in serie D e poi Siracusa con una finale playoff per andare in D persa proprio contro il Giarre. La scorsa stagione prima Leonzio e poi Taormina in Eccellenza con 14 marcature per il neo acquisto giallonero che per due volte è stato capocannoniere proprio nella massima competizione regionale.