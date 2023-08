Concerto guardia finanza ed esibizione Famao, FdI: “Da dove arrivano i fondi per la copertura?”

Gela. Da dove arrivano le somme che l’amministrazione comunale ha destinato alla copertura economica del concerto della banda della guardia di finanza, tenutosi a luglio alle Mura Timoleontee, e all’esibizione in piazza Umberto I dell’artista Angelo Famao? Una richiesta in tal senso perviene dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il capogruppo Vincenzo Casciana e i consiglieri Salvatore Scerra, Ignazio Raniolo e Pierpaolo Grisanti, hanno depositato un’interrogazione, che sarà trattata nel corso della prossima seduta di question time dell’assise civica. Il presupposto è piuttosto chiaro. L’emergenza finanziaria che si è abbattuta sul municipio, il disavanzo superiore ai cento milioni di euro riscontrato con il consuntivo 2021 e le misure restrittive imposte dalla Corte dei Conti, impediscono “di assumere impegni e pagare spese non espressamente previste per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, onerando l’organo di revisione della relativa verifica”. I consiglieri meloniani, rivolgendosi all’amministrazione, attendono di capire se erano già state impegnate preliminarmente le somme per pagare gli eventi oppure se i fondi derivino da una sponsorizzazione o ancora se siano stati attinti dalle royalties o da “altre forme di compensazioni”.