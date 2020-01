Coronavirus, Speranza “Italia subito attivata per la prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha immediatamente attivato significative misure di prevenzione. Nei tre paesi europei, Italia, Inghilterra e Francia, che avevano voli diretti da Wuhan, solo l’Italia ha incrementato, prima della sospensione dei voli, controlli aeroportuali per i cittadini provenienti dalle zone di focolaio”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa alla Camera sul coronavirus. “E’ stato riconosciuto, a livello internazionale, che il nostro paese, ha immediatamente pianificato accurate misure di controllo”, ha aggiunto Speranza. Il ministro ha ricordato che l’Italia ha sospeso i collegamenti diretti con Wuhan.

“Le autorità cinesi hanno annunciato la costruzione di due ospedali in tempi molto stretti – ha aggiunto il ministro -. Noi siamo in costante collegamento con l’Organizzazione mondiale della sanità, tra i paesi occidentali l’Italia è la più fornita e la più attenta” per le azioni da mettere in atto.

(ITALPRESS).