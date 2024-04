Cosentino sollevata dall’incarico di rup per Gela, Picone: “Lo ha chiesto per evitare strumentalizzazioni”

Ha accolto la richiesta dell’ingegnere Cosentino, suo stretto collaboratore, risalente ad inizio marzo. Indipendentemente dalla discesa in campo per le amministrative, in questa fase non svolgerà più il ruolo di rup per il servizio rifiuti del Comune di Gela. A Cosentino subentra l’ingegnere Ugo Pepi. È stata proprio l’ex dirigente comunale ad insistere affinché il manager Picone desse seguito alla richiesta. È stata sollevata dall’incarico di rup per il Comune di Gela “con decorrenza immediata e temporaneamente, in via precauzionale”.