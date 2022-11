Covid, Gemmato “Senza vaccini sarebbe andata peggio? Non c’è prova”

ROMA (ITALPRESS) – “Per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a “Restart” su Rai2. Al vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, che ha risposto che “senza vaccini sarebbe stato peggio”, il sottosegretario ha controreplicato: “Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere della prova inversa. Ma non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).