“Criminalità ancora presente in città”, Greco: “Ma c’è la risposta dello Stato”

Gela. “Mi congratulo con la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Caltanissetta, il Questore, la Squadra Mobile ed il Commissariato di Polizia per la brillante operazione di polizia che ha portato in carcere 52 soggetti della criminalità non solo siciliana ma anche calabrese. Questa è la dimostrazione che lo Stato è presente, attento ed efficace in questo territorio”. Lo dice il sindaco Lucio Greco, che ha espresso parole di apprezzamento per il blitz di questa notte che ha impegnato in tutta la provincia 500 poliziotti e portato all’arresto di 52 presunti coinvolti.