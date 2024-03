“Ianus”, Confcommercio: “Grande risultato delle forze dell’ordine, impegno contro la mafia”

Gela. Dopo l’operazione “Ianus”, gli esercenti di Confcommercio Ascom esprimono la loro soddisfazione per quanto fatto dai magistrati e dalle forze dell’ordine. “Oggi, come presidente della Confcommercio Ascom di Gela desidero esprimere il nostro plauso e riconoscimento alle forze dell’ordine per l’operazione antimafia svolta stamane nel territorio di Gela – dice Francesco Trainito – la complessità e l’entità dell’operazione, rivelava la profonda infiltrazione dei clan nel tessuto sociale ed economico della nostra comunità. Gli arresti, tra cui individui con legami con clan calabresi e catanesi, testimoniano la portata nazionale di questo fenomeno e sottolineano l’importanza di una collaborazione tra le forze dell’ordine a livello regionale. La Confcommercio Ascom di Gela esprime la massima solidarietà alle autorità impegnate in questa delicata operazione e riconosce il coraggio e la determinazione con cui hanno affrontato il problema della criminalità organizzata nel nostro territorio. Sappiamo che il lavoro di contrasto alla mafia è un impegno quotidiano e richiede la massima dedizione da parte di chi è chiamato a garantire la sicurezza della nostra comunità”.