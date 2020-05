Crisi Greco-dem, Cascino: “Di Cristina deve spiegare se Pd è ancora in maggioranza”

Gela. “Le polemiche servono a poco. L’unica cosa che interessa alla città è avere quartieri puliti. In questi giorni, ci sono tante aziende locali che stanno lavorando”. Dal fronte più vicino al sindaco Lucio Greco arrivano messaggi piuttosto eloquenti rivolti ai “critici” di maggioranza, a cominciare dai dem, che hanno in mano le dimissioni dell’assessore Grazia Robilatte, entrata in totale disaccordo con le scelte dell’amministrazione comunale, soprattutto su temi come verde pubblico e rifiuti. “Non è una questione di competenze o di settori – aggiunge Cascino – con poche migliaia di euro si possono fare gli interventi necessari”. L’indipendente, molto vicino a Greco, l’affondo lo destina proprio ai “compagni” di maggioranza. “Il segretario del Pd Peppe Di Cristina ha in mano le dimissioni dell’assessore Robilatte? Allora, deve essere lui a chiarire quale sia la posizione del partito. E’ in maggioranza? Continuerà a stare in giunta? Perché Di Cristina non lo spiega? Non credo debba attendere un intervento del sindaco. Il Pd deve essere chiaro e consequenziale con le scelte assunte”. Cascino, come altri consiglieri pro-Greco, non ha mai nascosto di gradire poco le posizioni, spesso molto critiche, dei dem.