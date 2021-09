Crisi pro-Greco, no lealisti all’assessorato FI: “gelo” con Iv e critici non mollano

Gela. Domani, è fissata una riunione di giunta, convocata dal sindaco Lucio Greco. Non c’è un ordine del giorno definito e l’avvocato potrebbe approfittarne per fare il punto con gli assessori. Sono tanti i risvolti politici ancora irrisolti, in un’alleanza che sta attraversando l’ennesima crisi. Proprio domani, l’assemblea cittadina di Italia Viva dovrebbe ratificare la posizione ufficiale del partito rispetto alla permanenza in giunta. I dirigenti locali pare abbiano già formalizzato una scelta, ma attendono che sia proprio l’assemblea a pronunciarsi. I renziani non hanno intenzione di finire in mezzo alle tante polemiche interne che stanno attraversando l’alleanza del sindaco. L’assessore Cristian Malluzzo, per ragioni di opportunità politica, in questi giorni ha scelto un profilo basso, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. Il sindaco dovrà cercare di non creare ulteriori frizioni. I civici, con un fronte che va da “Un’Altra Gela” a “Una Buona Idea” fino all’indipendente Rosario Trainito, hanno già tracciato la linea che vorrebbero condividere con il sindaco. Anzitutto, bisognerà testare la tenuta della maggioranza, senza movimenti o cambi in corsa. Nelle scintille degli ultimi giorni, scaturite dalle dichiarazioni pubbliche dell’assessore Nadia Gnoffo, si percepisce che tante cose non vanno. L’assessorato atteso dai forzisti (sarebbe il secondo), per i civici andrebbe ad intaccare equilibri che devono essere ancora verificati. Soprattutto il gruppo di “Un’Altra Gela” non gradisce per nulla la fuga in avanti sul secondo assessorato azzurro. Forza Italia, per i “lealisti” del sindaco, deve dimostrare di stare con l’alleanza e di supportarla in aula consiliare, con entrambi i consiglieri. Lo scontro a distanza tra “Un’Altra Gela” e l’assessore forzista Gnoffo risente enormemente della pressione politica dell’eventuale secondo assessorato berlusconiano. Il deputato regionale Michele Mancuso (tra i punti di riferimento dell’alleanza di Greco) e il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe, da settimane attendono risposte dal sindaco, che però vuole riflettere sulla scelta e sulla possibile revisione della giunta.