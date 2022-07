Da Biundo a Bellardita, porte girevoli in giunta? Ipotesi e possibili strategie

Gela. Ripartono le grandi manovre in Giunta. Dopo le dimissioni dell’ormai ex assessore all’ambiente Cristian Malluzzo e con l’assessore al bilancio Danilo Giordano che sembrerebbe ormai avere già le valige pronte, la prossima settimana potrebbe essere quella buona per la nomina di uno o due nuovi assessori nella Giunta Greco.

Questo fine settimana è stato molto ricco di incontri, l’obiettivo per il primo cittadino è quello di riempire le caselle vacanti della sua Giunta il prima possibile e possibilmente rafforzare in qualche modo la sua maggioranza in consiglio comunale.

Ecco perché una delle possibili “vittime” di questo nuovo rimpasto potrebbe essere proprio uno degli assessori più attivi e produttivi di questi tre anni di amministrazione Greco. Il centrista Danilo Giordano, infatti, con la fuoriuscita di Salvatore Incardona dalla fila dell’Udc, si verrebbe a trovare orfano di rappresentanza in consiglio comunale.

Un nuovo caso “Malluzzo” con Giordano che però non sarebbe disposto ad immolarsi al fuoco dei cecchini in consiglio e potrebbe decidere già la prossima settimana di chiudersi alle spalle la porta dell’assessorato al Bilancio.

Tutto ovviamente dipenderà anche dalla tempistica del passaggio verso nuovi lidi di Salvatore Incardona, che nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare il suo passaggio a Forza Italia dove andrebbe a rinforzare il drappello azzurro.

Sul fronte dei nuovi ingressi invece sembrerebbe già chiuso l’accordo per l’ingresso in Giunta di Antonino Biundo. Il primario della Divisione di Medicina del Vittorio Emanuele dovrebbe entrare in Giunta rilevando dal sindaco la delega alla sanità, ma non è escluso che possa prendere anche qualche altra delega più pesante. Sembra escluso per il momento che Biundo possa prendere la poltrona che fu di Malluzzo all’ambiente.

Del delicato settore potrebbe invece occuparsene l’avvocato Liliana Bellardita, più volte data in procinto di entrare in giunta senza che però l’incarico venisse mai formalizzato.