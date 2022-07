Vaiolo delle scimmie, confermata positività paziente gelese: sta bene

Gela. Nonostante l’iniziale cautela mostrata da Asp, che ha cercato di minimizzare, il caso di vaiolo delle scimmie per un giovane locale è stato confermato anche dopo gli accertamenti dello “Spallanzani” di Roma. Il giovane è attualmente in isolamento domiciliare e le sue condizioni non sono gravi. Ha contratto il virus dopo un rapporto sessuale. Attende di avere riscontri per capire se abbia superato la positività.