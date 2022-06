Dalla musica classica ai Queen nel concerto di fine anno alla Verga

“Il nostro intento è quello di far amare ai nostri ragazzi quello che fanno. Abbiamo scelto di regalare loro un bagaglio culturale molto diversificato in modo che conoscano anche brani di un periodo storico diverso da loro, per mescolare passato presente e futuro.”ha aggiunto la professoressa del corso di chitarra Carmela Amico.

Un’ Impegno notevole da parte dei giovani alunni che grazie alla didattica musicale hanno raggiunto grandi riconoscimenti come la doppia vittoria in altrettanti concorsi musicali.

Sul palco anche Alessandro Guidi e Ginevra Drago,vincitori del primo posto nei concorsi musicali di Gela e Campobello.

Un lungo lavoro di studio e preparazione da parte degli studenti per l’evento, occasione per dimostrare come la scuola non sia solo un luogo per acquisire competenze scolastiche, ma una comunità per coltivare passioni.