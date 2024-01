La Verga vince l’Erasmus+ 2022-2027, oggi la consegna della targa di accreditamento

Gela. L’ istituto Giovanni Verga vince il bando Erasmus plus ottenendo il prestigioso riconoscimento, da parte dell’Indire e della Commissione Europea di Istituzione Scolastica Accreditata Erasmus+, con validità dal 1° Febbraio 2023 al 31 dicembre 2027 come settore scuola KA120. L’Agenzia Nazionale Indire ha approvato il Piano Erasmus presentato dal team di progetto guidato dal Dirigente Scolastico Viviana Aldisio , dalla docente di lingua straniera Maria Consales, Ambasciatrice Erasmus Settore Istruzione scolastica nonché referente d’Area “Programma Europa”, da tutti i docenti di lingua straniera e dallo staff delle funzioni strumentali. Stamattina è stata consegnata loro la Targa di Accreditamento.

Ogni anno, fino al 2027, sarà possibile svolgere attività di mobilità internazionale, sia per gli studenti che per i docenti, secondo gli obiettivi del Piano Strategico di internazionalizzazione d’Istituto e gli Standard di Qualità Europei. Annualmente e grazie ad un percorso semplificato si potrà accedere ai finanziamenti per la realizzazione di mobilità degli alunni, partecipazione a corsi strutturati per i docenti e attività di jobshadowing. Queste ultime offrono l’opportunità di trascorrere un periodo all’estero presso un’ organizzazione scolastica per conoscere le metodologie e le prassi attivate, acquisire competenze e capacità che permetteranno il confronto con modelli educativi ed organizzativi delle scuole ospitanti.

Attraverso azioni mirate e collaborazioni d’intesa con le scuole europee tre saranno gli obiettivi generali da attuare fino al 2027come da Erasmus Plan: promuovere l’insegnamento/apprendimento di competenze di cittadinanza globale con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale e alla tutela del territorio; implementare buone pratiche di inclusione e wellbeing e sviluppare competenze personali e sociali per promuovere il successo formativo formativo di tutti gli studenti con particolare riguardo agli studenti BES; sviluppare nei discenti competenze di base attraverso una didattica innovativa e motivante attraverso il ricorso alle TIC.