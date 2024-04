30 autori ospiti alla 3’ edizione del Salone del Libro

Gela. È stato inaugurato il salone del libro all’istituto comprensivo Giovanni Verga.Neanche il maltempo inaspettato è riuscito ad attenuare la grande festa che per due giorni coinvolgerà tutta la città. Il plesso di via Salonicco è stato totalmente addobbato per l’occasione che ha ospitato le autorità civili e gli studenti degli altri istituti.

Sicilianità e mito saranno il focus dell’ evento culturale dal titolo “La parola ai libri ”

” Saranno circa trenta gli autori che in questi due giorni saranno ospiti della nstra scuoa- ha dichiarato la dirigente scolastica Viviana Aldisio- quest’anno il salone si svolgerà completamente all’interno dell’istituto che è stato tematizzato in ogni angolo proprio per permettere ai partecipanti di entrare subito nella giusta atmosfera.”

Gli studenti hanno letto in classe anche i libri degli autori che saranno ospiti dell’evento. Durante gli incontri presenteranno le loro recensioni sui diversi temi affrontati.

Il salone giunto alla terza edizione ha avuto una madrina d’eccezione, la scrittrice ragusana Costanza di Quattro , Direttrice del teatro di Donnafugata.