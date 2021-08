Decreti Regione fermi, progetti Caltaqua in bilico: Lorefice, “fase finale depuratore”

Gela. Un totale di quasi venti milioni di euro. Finanziamenti destinati a dodici progetti per la rete idrica, il sistema fognario e la depurazione, nell’intero territorio provinciale. Sono però in bilico. Dalla Regione, ad oggi, non sono stati rilasciati i decreti di finanziamento. Più di due milioni di euro sono destinati al progetto di rifacimento della rete idrica in città. I manager di Caltaqua non hanno avuto riscontri dagli uffici regionali, nonostante ci siano le somme a copertura, su linee di finanziamento garantite da fondi europei. “Se la Regione non provvederà – spiega il senatore grillino Pietro Lorefice – il rischio è di perdere i finanziamenti, dei quali l’Unione Europea potrebbe richiedere la restituzione”. Sono numeri emersi durante il confronto che il gruppo grillino ha avuto proprio con i responsabili territoriali di Caltaqua. Alla riunione, richiesta dai grillini, c’erano, oltre al senatore, anche i deputati regionali Ketty Damante e Nuccio Di Paola, il consigliere comunale Virginia Farruggia e una rappresentanza del gruppo consiliare di Riesi. Il confronto è stato sollecitato anche per valutare la situazione nel Comune riesino, dove a causa di un rete idrica vetusta, gran parte delle forniture si perde per strada. “In alcuni casi, anche per l’attesa del passaggio tra l’Ato Cl6 e l’Ati – spiega ancora Lorefice – Caltaqua ha dovuto provvedere con propri fondi. Fino ad oggi, la Regione però non ha dato riscontro a decreti di finanziamento, su progetti definitivi, per almeno undici milioni di euro sulla rete idrica e per sette milioni in relazione al sistema fognario e di depurazione. Il passaggio dall’Ato all’Ati è stato completato diversi mesi fa. Pare che la Regione lamenti sempre le stesse difficoltà nella definizione dei capitoli della contabilità speciale. Il Movimento cinquestelle è molto attento a questa situazione e la stiamo monitorando. A risentire di tutto ciò, alla fine, sono sempre i cittadini. A breve, chiederemo un confronto anche all’Assemblea territoriale idrica”.