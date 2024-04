Defibrillatori in diversi punti della città, oggi la consegna ufficiale

Gela. Cerimonia formale di consegna di quattro defibrillatori da parte della società di comunicazione Sarpiz, preziosi per l’utilizzo in caso di necessità per salvare vite umane. In aula consiliare erano presenti Camillo Ferro, responsabile della società, il Sindaco Lucio Greco, l’assessore Salvatore Incardona, il Presidente del Consiglio comunale Salvatore Sammito, i rappresentanti degli operatori del soccorso, ed i commercianti, liberi professionisti e imprenditori che hanno sponsorizzato i 10 manifesti-totem che indicheranno le zone precise della città dove saranno collocati i defibrillatori.

Gela diventa dunque città sempre più cardioprotetta. Sono state individuate quattro zone della città ritenute nevralgiche e strategiche: