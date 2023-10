“Differenziata al 57%, con Impianti si può arrivare al 65%”, Liardi: “Grazie a chi ha votato Pef”

Gela. Da lunedì, dopo quasi un decennio di servizio gestito dalla società campana Tekra, il testimone passa all’in house Impianti Srr. Negli ultimi giorni non sono mancati ulteriori approfondimenti in vista dello start. Il sindaco Lucio Greco e l’amministratore di Impianti Giovanna Picone hanno ufficialmente presentato il nuovo servizio. “Abbiamo fatto grandi passi in avanti – dice l’assessore all’ambiente Ivan Liardi – senza neanche un euro di servizi aggiuntivi, siamo passati da un dato di raccolta differenziata, nel 2018 fermo al 48,69 per cento, al 55,91 per cento nel 2022. L’ultima percentuale riscontrata, ad agosto 2023, arriva al 57,036 per cento. Lo sviluppo è evidente e sono convinto che con Impianti in pochi mesi si potrà raggiungere la soglia fatidica del 65 per cento che ci consentirebbe di accedere a premialità a favore dei cittadini. Non ho dubbi che il valore dell’attività di Impianti potrà incidere. Noi trasferiamo un servizio che negli anni è cresciuto. Certamente, non si parte da zero. Non ci sono mai state emergenze con cumuli in strada. Dobbiamo migliorare ma abbiamo lavorato in condizioni anche difficili. Devo ringraziare tutto lo staff, dagli ispettori ambientali e fino ai tecnici, ai funzionari, al dec e al rup. Tutti sono stati sempre a disposizione per la città. Abbiamo posto grade attenzione al versante della gestione dei rifiuti e invito ancora una volta la cittadinanza ad attenersi alle regole e la gran parte già lo fa ma soprattutto a segnalare l’abbandono di rifiuti in strada. Le sanzioni non sono mai mancate”. L’assessore non trascura un passaggio, anche politico, nella complessa vicenda del servizio rifiuti.