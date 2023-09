Furto in un’abitazione di piazza Roma, accuse a due giovani: sentito collaboratore di giustizia

Gela. E’ stato sentito, in videocollegamento, per riferire di alcuni particolari legati ad un furto che venne messo a segno in un’abitazione della zona di piazza Roma, ormai diversi anni fa. Per la procura, ad agire furono Maurizio Smorta e Carmelo Martines. Il collaboratore di giustizia Giovanni Canotto, rispondendo alle domande del pm e dei difensori (gli avvocati Filippo Spina e Carmelo Tuccio), ha confermato che la notte del colpo si trovava in quella zona. “Spacciavo in un locale vicino”, ha detto. Ha comunque spiegato di conoscere entrambi gli imputati. “Quella sera, li ho visti entrare nello stabile – ha continuato – però, non so se poi siano usciti con un bottino”.