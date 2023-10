Truffa dello specchietto, segnalazioni in aumento: riflettori su una Alfa Romeo

Gela. Non si placano le segnalazioni avanzate da ignari automobilisti vittime della truffa dello specchietto. Dal 22 settembre sono almeno tre i casi segnalati. L’ultimo, in ordine di cronaca, si sarebbe verificato ieri. Un pensionato, solo per una fortuita coincidenza, sarebbe riuscito a mandare in fuga un automobilista che lo avrebbe affiancato mentre percorreva viale Indipendenza pretendendo un rimborso di trecento euro per avergli danneggiato lo specchietto.