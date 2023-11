“Dissesto non è solo per i debiti”, segretario: “Negli uffici si è respirata disorganizzazione”

Gela. “Un cavallo stanco che ha bisogno di fermarsi”. E’ questa la metafora usata dal segretario generale Carolina Ferro, spiegando quali sono le attuali condizioni finanziarie del municipio. “E’ un Comune con potenzialità – ha continuato – e dopo il dissesto può uscirne nell’arco di due o tre anni”. Al contempo, non ha nascosto che nelle attività di monitoraggio e ricostruzione, per delineare con certezza la massa debitoria, non sono mancati punti deficitari. “Arrivavano anche carpette vuote, poteva pure mancare una sentenza da venti milioni di euro”, ha indicato. Intanto, sul piano politico, il leghista Giuseppe Spata ha definito lo stato attuale del Comune come un vero e proprio “fallimento”. Un fallimento politico del sindaco e della sua amministrazione. “Cosa ha fatto l’amministrazione? Nulla – ha continuato – in un’azienda è l’amministratore delegato che ne risponde. Subito dopo l’insediamento chiedemmo un monotematico sulla situazione finanziaria del municipio ma ci furono quasi delle prese in giro, perché tutto andava bene. Così invece non era”. Il civico Sincero ha insistito sulla necessità di individuare “i responsabili della crisi finanziaria senza omertà”, è intervenuto. Il segretario Ferro ha proseguito.