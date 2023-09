Dodici milioni di euro da Eni per le royalties estrattive, Di Stefano: “Una parte per i progetti”

“Le casse comunali hanno appena ufficialmente accertato, a mezzo di apposita determina, 12.180.061, 81 euro di royalties. È un fatto nuovo? No, le casse comunali ogni anno accertano in entrata cifre da capogiro dalle royalties. Sarebbe un fatto nuovo se si aprisse un vero dibattito con la città su come utilizzare queste somme appena accertate o più semplicemente su come spenderle partendo da quel che poteva essere e non è stato, cioè dai progetti mai dati alla luce. È un tema, questo, che è sempre stato opaco e che ha creato un muro tra ente e città – dice Di Stefano – negli anni la città non è mai stata parte del dibattito perché un dibattito non c’è mai stato. Con una cifra di questa portata appena accertata e in controtendenza alla consuetudine incancrenitasi negli anni, sarebbe utile allora che il sindaco aprisse quel dibattito. È una proposta che secondo me non andrebbe trascurata. A titolo di esempio, negli ultimi tempi abbiamo assistito al definanziamento del progetto di “Patto per il sud, “Officina della gioventù”, per uno stanziamento allora concesso di oltre 2 milioni di euro. L’aggiudicazione della gara si sarebbe dovuta concretizzare entro il 31 dicembre ma la scadenza non è stata rispettata. Il progetto prevedeva la ristrutturazione dei locali dell’ex centrale elettrica da adibire a fucina culturale a disposizione dei giovani che con una visione ben più ampia, insieme alla riqualificazione con i fondi del Pnrr dell’Orto Fontanelle e l’apertura dell’università nei locali di Macchitella Lab, si creerebbe una città a misura di studente. Purtroppo allora il Comune non si fece trovare pronto purtroppo e la Regione agì spostando i fondi verso altra destinazione. Non fece certo piacere alla città né fece piacere alla politica rinunciare a quel progetto ma questo non cambia il risultato finale, “Officina della gioventù” non esiste e non esisterà più a meno che non si compia un atto di generosità . Sono appena state accertate royalties per oltre 12 milioni di euro a fronte di un progetto definanziato di circa 2 milioni di euro al quale la città ha dovuto rinunciare. Ripescarlo dal cassetto autofinanziandolo con fondi della città, senza aspettare altri o altro, sarebbe il risarcimento per colpe di certo non addebitabili ai cittadini e lancerebbe il nostro territorio verso un tessuto urbano a misura di studente, a misura dei giovani”.