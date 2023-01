Doppio sorpasso del Gela FC: 2-1 sul CUS Palermo

Gela. Seconda vittoria casalinga consecutiva per il Gela FC. Al Presti infatti la gara tra i gialloneri e il CUS Palermo si conclude sul punteggio di 2-1. Il primo tempo è dominato dal Gela FC, che sfiora due volte il gol, prima con Panassidi e poi con Abate. Gli avversari invece concludono la prima frazione senza impensierire il portiere Armando Di Martino. Nel secondo tempo, i gialloneri partono meglio degli avversari e, dopo un quarto d’ora di sfiorare ripetutamente il gol, Barzaghi pesca il coniglio dal cilindro e con un destro preciso rasoterra piazza il pallone all’angolino. Il secondo gol arriva dopo un quarto d’ora e porta la firma di Simone Abate, pescato sulla linea del fuorigioco da un lancio perfetto di Buscetta. Il centravanti calcia sul primo palo e, con l’aiuto del palo, insacca il pallone in rete. In pieno recupero poi, su calcio di punizione, gli ospiti accorciano le distanze, ma il tempo è ridotto e non trovano il gol del pareggio.