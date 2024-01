Eccellenza, girone di ritorno ai nastri di partenza

Sarà la prima gara ufficiale per i biancazzurri dopo la fine del mercato invernale e mister Mirko Fausciana avrà tra le mani una vera e propria patata bollente. Da vedere infatti chi schiererà il tecnico gelese nel ruolo di centravanti, con il solo Laye Signate a disposizione come attaccante dopo gli addii di Amaya e Abate. Più probabile vedere schierato falso nove uno tra D’Agosto, Alves e Resouf. Tra i tre il brasiliano è sicuramente quello che ha fatto meglio, autore di una doppietta nella gara casalinga contro la Leonfortese. A centrocampo probabile titolarità per Tomaino, Rechichi e il neo arrivo Treppiedi, colpo last minute della società biancazzurra. L’unico dubbio in difesa riguarda la fascia destra, con Veca e Bellomo candidati per un posto dal primo minuto.