Gela Calcio, la parola d’ordine è scacciare la crisi

Per quanto riguarda il campo, la squadra biancazzurra affronterà domani al “Presti” la Leonzio, tredicesima in classifica e in piena zona playout. Si tratta della seconda gara stagionale con in panchina mister Andrea Pensabene, dopo la sconfitta per 1-0 nell’uscita a Mazzarrone del 16 marzo.

Non ci sono scuse stavolta, la squadra è al 100%, non ci sono infortunati, non ci sono squalificati e alle ultime sedute di allenamento non è mancato nessuno, neanche il direttore sportivo Alessandro Bonaffini, che si è allenato con la squadra e ha trovato questo modo curioso per dare sostegno al gruppo squadra e al tecnico palermitano in vista degli ultimi quattro impegni stagionali, decisivi più che mai in chiave playout.

A meno di imprevisti o forfait dell’ultimo minuto, i titolari dovrebbero essere Di Martino, Bellomo, Martinez, Gambuzza, Tuvé, Ferrigno, Treppiedi, Alves, Tomaino, Resouf e Lo Giudice.

La gara si giocherà domani al “Vincenzo Presti” alle 16 e sarà arbitrata dal signor Marco La Paglia della sezione di Enna.