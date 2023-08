“Fanno politica sulla pelle dei più deboli”, Raniolo: “Accordo con Greco? Chi ci accusa l’ha salvato”

Gela. “Un modo di fare politica del tutto indegno”. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ignazio Raniolo non trova altre definizioni riferendosi alle parole di ieri giunte sia dalla grillina Virginia Farruggia sia dai civici di “Una Buona Idea”, convinti che il recente voto alle variazioni di bilancio certifichi l’intesa politica tra il centrodestra e il sindaco Lucio Greco. Raniolo, invece, indica la necessità di cambiare visuale e sottolinea che il voto del centrodestra è arrivato per atti importanti anzitutto in favore dei diversamente abili. “È indegno fare politica sulla pelle dei più deboli – spiega – certi esponenti politici farebbero meglio a tacere. Noi consiglieri di Fratelli d’Italia abbiamo deciso di votare le variazioni di bilancio degli scorsi giorni non per fare un favore alla giunta ma perché era giusto così, servono per il servizio Asacom, destinato all’assistenza scolastica degli studenti con disabilità, e per il finanziamento dei sistemi di istruzione dei bambini da 0 a 6 anni. Servizi fondamentali che devono partire a settembre e sui quali non si può scherzare”. Nessuna intesa politica con l’avvocato Greco, così ribadisce l’esponente FdI. “Questo vuol dire fare opposizione costruttiva – aggiunge – Fratelli d’Italia è fieramente all’opposizione di questa amministrazione ma sarà sempre schierata dalla parte dei cittadini. Chi ci ha attaccato negli scorsi giorni dovrebbe fare un esame di coscienza, cercano solo di ricostruire una verginità politica che non hanno più da tempo”. Raniolo, non a caso, ricorda la scelta fatta dai progressisti e dai civici quando si è trattato di decidere sulla sfiducia al sindaco, proposta proprio dal centrodestra.