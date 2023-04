Farello, la lunga “passione” di chi va in visita ai defunti: scaricati a ridosso della 115

Gela. Raggiungere il cimitero Farello per tanti anziani e per chi non dispone di un mezzo proprio è diventato sempre più difficile. Una lunga “passione” che inizia praticamente a ridosso della 115 Gela-Vittoria. Chi arriva con il bus urbano viene “scaricato” lungo la strada sterrata e da lì deve iniziare l’infinita camminata verso il cimitero. Un percorso ad ostacoli, soprattutto per gli anziani.