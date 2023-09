FdI in piazza con i big del partito, “puntiamo al prossimo sindaco per cambiare la città”

Gela. Un centrodestra unito, con Fratelli d’Italia che non rinuncerà ad esprimere un proprio candidato a sindaco. Questa mattina, i vertici del partito e diversi pezzi della deputazione l’hanno confermato. I meloniani si sono dati appuntamento in piazza Umberto I per una delle tappe del tour, ribattezzato “L’Italia vincente”. Un’iniziativa voluta principalmente a supporto dell’esperienza di governo e per tracciare le tappe di quanto fatto fino ad oggi dall’esecutivo Meloni. Inevitabile che si toccasse anche l’aspetto locale. “Fratelli d’Italia ha una presenza capillare sull’intero territorio siciliano – ha detto il coordinatore regionale Giampiero Cannella – a Gela e a Caltanissetta, per le prossime amministrative, vogliamo essere protagonisti. Abbiamo classe dirigente assolutamente qualificata ed esprimeremo un nostro nome come candidato a sindaco, chiaramente sottoponendolo a tutti gli alleati. Lo proporremo anche per Gela. Sarà il tavolo regionale del centrodestra che valuterà le candidature, le soluzioni e le sintesi che saranno proposte. Fratelli d’Italia è in campo ed è pronta a scommettere sul prossimo sindaco di Gela”. Una linea che ormai da tempo viene portata avanti dal partito cittadino, nucleo importante della coalizione di centrodestra che si appresta alla fase forse decisiva in vista delle amministrative del 2024. “Siamo pronti per affrontare i prossimi nove mesi di campagna elettorale – sottolinea il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera – Fratelli d’Italia vuole lavorare in coalizione, tutti allo stesso modo. Il centrodestra in città deve vincere insieme, unito. Vogliamo una città nuova e diversa. Vogliamo dare una speranza vera”.