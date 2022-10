Furti in diverse attività commerciali, due arresti: colpi anche in centro storico

Gela. Ci sarebbero loro dietro alla recente scia di furti, a danno di diverse attività commerciali del centro storico e non solo. Gli agenti di polizia hanno arrestato il quarantatreenne Giacomo Peritore e la compagna, trentenne. Gli vengono contestati più colpi, tutti messi a segno con le stesse modalità. Sarebbero loro ad aver agito, entrando in negozi del centro, in un bar e in una pescheria, tutte attività prese di mira per cercare di portare via l’incasso. In alcuni casi, sarebbero stati asportati i registri di cassa. I frequenti furti, concentrati negli ultimi mesi estivi, hanno suscitato molta preoccupazione tra gli esercenti.