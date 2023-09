Apertura della Porta Santa in città

Varie saranno le iniziative che si vivranno in questi tre mesi come: la giornata del volontariato, un convegno di studi sulle nuove povertà, uno spettacolo riservato agli assistiti e volontari della Piccola Casa. Appuntamenti rilevanti saranno: l’XI Congresso della Misericordia che si svolgerà domenica 12 novembre p.v. al PalaLivatino con la partecipazione di vari relatori e testimonianze, il concerto “Poveri per i poveri” diretto dal Maestro don Marco Frisina che si terrà il 04 dicembre nella Chiesa di San Sebastiano e il Pranzo dei poveri. Inoltre dal 04 al 06 novembre si svolgerà il pellegrinaggio a Roma con la celebrazione nella Basilica di San Pietro e l’udienza con il Santo Padre Francesco. “Benediciamo il Signore – afferma don Lino di Dio – per questo tempo di grazia che concede ancora alla nostra Città. Possa questo segno di misericordia avvicinarci sempre più al Signore e all’uomo ferito, per contemplarne le piaghe e trasformarle in feritoie di benedizioni”.