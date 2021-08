Gelese scomparso a Vittoria, è morto: corpo ritrovato in una pineta

Vittoria. Per ritrovarlo, si erano susseguiti gli appelli pubblici. Il cinquantaduenne gelese Giuseppe Sarzana è morto. Ieri, il suo corpo è stato ritrovato, ormai privo di vita, a bordo della sua vettura, in una pineta, in territorio di Vittoria, dove viveva. Non dava più notizie da un mese. I carabinieri vittoriesi sono arrivati sul posto, dopo la segnalazione dei guardiani del parco. E’ stato identificato attraverso i documenti che aveva con sé.