Giorni decisivi per proroga Ghelas, Inferrera pronto a tavolo contratto: a breve due nomine

Gela. Entro il fine settimana, la giunta varerà la nuova proroga tecnica per Ghelas multiservizi. Dovrebbe avere durata almeno fino al prossimo dicembre. Le condizioni emergenziali delle economie municipali non permettono altre strategie immediate. Il nuovo contratto, invece, potrà arrivare sul tavolo del sindaco e degli assessori solo quando ci saranno maggiori certezze sugli sviluppi della crisi di bilancio. L’amministratore dell’in house, l’ingegnere Pietro Inferrera, da mesi punta ad una svolta concreta per il contratto che consentirebbe una programmazione a lunga scadenza. I sindacati, a loro volta, hanno sempre ribadito che il futuro dell’azienda passa proprio da un contratto pluriennale. Inferrera, la prossima settimana, cercherà di avere un confronto diretto con il sindaco Lucio Greco, in presenza del legale individuato per seguire lo sviluppo del sentiero che dovrebbe concludersi con il contratto. Il professionista etneo è stato individuato a conclusione di una procedura ad evidenza pubblica. E’ inevitabile che le forti incertezze finanziarie del municipio, assorbite dalla corsa al piano di riequilibrio, non possano fornire solidi appoggi all’opzione del contratto. La struttura interna di Ghelas, inoltre, si appresta a nuove scelte. Inferrera ha già fissato l’assemblea per la nomina del nuovo revisore legale e di un componente del collegio sindacale. Sarà decisiva l’ultima parola del sindaco. Ghelas rimane comunque un caso aperto. Il manager, fino ad oggi, è riuscito ad assicurare gli equilibri finanziari nonostante Palazzo di Città non sia sempre in linea con i pagamenti dei servizi. Negli uffici della società si sta predisponendo tutto il necessario per assicurare la tredicesima mensilità ai dipendenti. Inferrera, nell’ultimo periodo, ha avuto contatti con i consiglieri comunali della commissione sviluppo economico che non hanno mai tralasciato le sorti dell’azienda. Proposero una sorta di piattaforma, con diverse misure da attuare, per il rilancio.