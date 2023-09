Nuovo servizio rifiuti, si parte con un Ccr provvisorio a Settefarine

Gela. Ieri, il sindaco Lucio Greco e il manager di Impianti Srr Giovanna Picone hanno presentato ufficialmente il nuovo servizio rifiuti che partirà da lunedì. Nella prima fase non ci saranno troppe novità sulle fasce di conferimento e sugli orari ma più in generale sono già stati anticipati massima efficienza e controlli capillari. Il sindaco, dopo gli ultimi confronti con Impianti, ha posto la firma ad un’ordinanza che per centottanta giorni consentirà alla società di allestire un Centro comunale di raccolta provvisorio in un’area presa in affitto dall’in house. Le attività partiranno infatti nello spazio che anni fa ospitò il mercato settimanale, a Settefarine. Si tratta di una soluzione appunto solo transitoria. Impianti sta già lavorando per completare tutti gli interventi e le migliorie in quello che sarà il Ccr dell’azienda, nell’ex autoparco lungo la Gela-Vittoria.