Greco-Udc “tempesta” superata: Giordano rimane in giunta, rinnovata l’intesa

Gela. E’ durata poco meno di due giorni la nuova crisi interna ai pro-Greco. Sembrava che il rapporto tra l’assessore al bilancio Danilo Giordano (e di conseguenza l’Udc) e il sindaco fosse ormai al capolinea, a seguito della partecipazione del commercialista alla convention di Fratelli d’Italia. Invece, risolutivo sembra essere stato l’incontro pomeridiano tra Greco e i vertici locali dell’Udc (il coordinatore provinciale Silvio Scichilone e il consigliere Salvatore Incardona). L’avvocato e l’Udc proseguono insieme. L’intesa c’è e il “caso” Giordano rientra. L’assessore, peraltro, a breve porterà in aula il bilancio di previsione 2022, che è considerato strategico negli equilibri finanziari dell’ente. “È stato un incontro proficuo e cordiale, con il partito che ha confermato al sindaco Lucio Greco il pieno appoggio sia in giunta con l’assessore Giordano che in consiglio comunale, con il consigliere Incardona. Ancora una volta ha prevalso il dialogo tra i centristi e il primo cittadino nell’ottica di un confronto costante per le soluzioni a sostegno della città e dell’azione amministrativa. L’Udc rappresenta una forza, in molti passaggi determinanti, ed esprime gratitudine per la scelta della corsia del dialogo e non dello scontro. Si rinnova la fiducia tra le parti, con l’Udc a sostegno del progetto del sindaco Lucio Greco”, fanno sapere in una nota ufficiale i vertici centristi. La crisi montata sul finire dello scorso fine settimana e concretizzatasi tra lunedì e martedì rischiava di creare una frattura insanabile, con i centristi dell’Udc pronti ad uscire dalla giunta e dalla maggioranza. Per Scichilone e Incardona, è imprescindibile la presenza di Giordano in giunta, anzitutto per i risultati fino ad oggi assicurati all’amministrazione Greco. I centristi non avevano “piani B”, perché hanno più volte rinnovato il loro pieno appoggio a Giordano, nonostante la vicenda della convention di Fratelli d’Italia, durante la quale sono arrivate parole pesanti sul conto dell’amministrazione Greco. Il sindaco, che sapeva della partecipazione del suo assessore, probabilmente si attendeva una replica di Giordano agli attacchi degli esponenti del partito della Meloni. Ora, però, si va avanti.