I cuffariani vanno al congresso, sarà eletta la segreteria provinciale: fissata la data

Gela. I cuffariani del territorio si daranno un’organizzazione ancora più strutturata con il congresso fissato per l’11 novembre. Il coordinatore Natino Giannone e il gruppo locale della Dc ormai da tempo hanno scelto di seguire i passi del centrodestra, opposizione in città alla giunta Greco. Vogliono finalizzare il progetto di un’alleanza compatta capace di presentarsi alle amministrative del prossimo anno, con un progetto alternativo a quello del sindaco. Ad inizio anno tentarono di far virare la giunta proprio verso il centrodestra. Non se ne fece nulla e quello fu l’ultimo capitolo nell’amministrazione dell’avvocato Greco.